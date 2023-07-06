«Страсть к путешествиям поумерят»: россияне предположили, куда может отправиться Пригожин

Александр Лукашенко заявил, что Евгения Пригожина сейчас нет в Белоруссии. Эту информацию он огласил на встрече с представителями СМИ.

По словам президента республики, бывший глава ЧВК сейчас может находиться в Москве или Санкт-Петербурге, а его бойцы находятся в своих постоянных лагерях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на недавнем брифинге отметил, что в Кремле не следят за всеми перемещениями Евгения Пригожина, хотя встреча с президентом дружественной республики по этому поводу есть в графике Владимира Путина.

«Видел Пригожина сегодня утром в Питере. Он в магазин на Чкаловском за хлебом заходил»; «Как-то нарушаются договоренности. А дальше он на Запад двинет о расположении войск рассказывать?»; «В свою игру нечестную играет Пригожин. Будем надеяться, в скором времени его страсть к путешествиям поумерят», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что Пригожину вернули наградной пистолет, врученный ему министром обороны.