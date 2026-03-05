Стратегическая артерия: мост через Оку в Рязанской области достроят в 2029 году

Рязанская область наконец-то получит новый мост через Оку, и это не просто дорожный ремонт, а настоящий инфраструктурный гигант. Переправа, которую строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», станет стратегической артерией для всего региона. В областном Минтрансе отчитались: объект уже обрел очертания, хоть и прошагал лишь пятую часть пути — готовность на данный момент составляет 18,6%. Об этом сообщает издание 7info.

Общая длина сооружения вместе с подходами растянется почти на шесть километров, из которых непосредственно русловая часть моста займет 1,1 км. Чтобы понять размах: на обоих берегах сейчас круглосуточно колдуют почти 300 рабочих, и в их распоряжении — почти сотня единиц техники. Стройка идет без остановок. На правом берегу уже монтируют балки на мосту через ручей Быстрец (установлена почти половина), а возле села Дядьково вовсю насыпают землю и возводят опоры будущего моста. Левый берег тоже не дремлет: там формируют насыпь на путепроводе, который свяжет Шумашь и Дубровичи. Основные конструкции этого путепровода планируют «закрыть» уже в этом году.

Полностью достроить переправу обещают только к 2029 году. Но для региона это вопрос принципиальный. Губернатор Павел Малков держит руку на пульсе и даже поручил своему заму персонально следить за каждым этапом, чтобы качество не хромало. И это не просто каприз. Как объяснил сам глава региона, новый мост решит проблему транспортной связанности: он напрямую соединит Рязань с пятью муниципальными округами и откроет удобный транзитный коридор в сторону соседних Нижегородской и Владимирской областей. По сути, область перестанет упираться в реку, получив современный выезд.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове в рамках реконструкции моста приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций.