Стратегическая сессия для неонатологов прошла в Подмосковье
Фото: [Московский областной перинатальный центр]
В Московской области прошла стратегическая сессия для неонатологов в целях улучшения оказания медицинской помощи новорожденным, ее провели по инициативе замглавного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра, главного внештатного специалиста неонатолога Минздрава региона Анастасии Петровой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении уточнили, что на мероприятии присутствовали как местные специалисты, так и выдающийся специалист из Красноярска, председатель общественного совета при Минздраве Красноярского края Ренат Курбанисмаилов.
«Каждый новорожденный заслуживает наилучшей медицинской помощи, и этот принцип всегда был нашим главным кредо. Сессия призвана укрепить наши усилия в улучшении качества ухода за новорожденными», — сказала Петрова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.