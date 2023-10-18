Стратегическая сессия для неонатологов прошла в Подмосковье

В Московской области прошла стратегическая сессия для неонатологов в целях улучшения оказания медицинской помощи новорожденным, ее провели по инициативе замглавного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра, главного внештатного специалиста неонатолога Минздрава региона Анастасии Петровой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.