Stratus атакует: как отличить новый заразный вариант коронавируса по голосу

Новый вариант коронавируса Stratus, стремительно распространяющийся по миру, демонстрирует необычную раннюю симптоматику — хриплый голос может стать первым и основным признаком заражения. Об этом сообщает MK.Ru, ссылаясь на экспертов и агентство по безопасности здравоохранения Великобритании.

Уже в начале сентября заболеваемость в Англии выросла на 7,1%, а в Ирландии за неделю выявили 425 случаев, большинство из которых пришлось на этот штамм. Вирусолог Питер Чин-Хонг из Калифорнийского университета подтверждает: Stratus вызывает более широкий спектр симптомов, где боль в горле и осиплость часто опережают классические признаки COVID.

Именно такой нестандартный симптом, как изменение голоса, стал характерен для раннего Stratus.

Особую опасность представляет способность варианта обходить существующий иммунитет — эксперты сравнивают это с обновлением программного обеспечения, делающим вирус более адаптированным. По этой причине он считается и более заразным.

Ключевыми группами риска становятся школьники, возвращающиеся в коллективы после каникул, и пожилые люди, не прошедшие ревакцинацию. Помимо респираторных симптомов, штамм может вызывать проблемы с пищеварением и сильное истощение, что усложняет диагностику.

Медики рекомендуют при первых признаках осиплости голоса, особенно в сочетании с заложенностью носа, пройти тестирование, поскольку традиционные симптомы вроде температуры и кашля могут присоединиться позже или отсутствовать вовсе.

