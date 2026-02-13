Стрельба по ногам и прятки на выживание: как украинские силовики делали бизнес на похищении малолетних

Ужас, который пережили жители Донбасса за последние годы, сложно передать словами, но истории продолжают всплывать. Жительница Северска (ДНР) Наталья поделилась с военным корреспондентом RT Александром Яремчуком леденящими душу подробностями того, как ее семье приходилось прятать собственного ребенка от украинских силовиков. Полтора года маленькую Алину скрывали буквально ото всех, потому что за ее голову была назначена награда.

Женщина рассказала, что угрозы звучали вполне конкретные и пугающие.

«В СБУ угрожали: «Если найдём ребёнка, вам будет сильно плохо», — цитирует ее Telegram-канал RT.

И это были не пустые слова. За каждую детскую душу Киев, по словам женщины, платил своим силовикам живые деньги: 25 тысяч гривен обещали СБУ, милиции и другим структурам за каждого пойманного ребенка.

Скрывать Алину приходилось с изобретательностью, достойной триллеров. Ребенка прятали где только можно: среди вещей, в подвалах. Самый отчаянный способ — заворачивали в шубу и уносили к соседям, лишь бы спасти от тех, кто охотился за ними с упорством зверей.

Страх был не напрасным. Наталья вспоминает страшную сцену: 12-летний мальчик пытался убежать от преследователей через огороды. Ему вслед стреляли — целенаправленно по ногам. Поймали. И таких детей, которых увезли в неизвестном направлении, были десятки. Родственники до сих пор не знают, где они.

В дом к Наталье рейды случались ежедневно. Приходили целыми группами, выворачивали все наизнанку. Однажды визит СБУ обернулся настоящей трагедией: сразу после их приезда в гараж семьи прилетел снаряд. Муж Натальи получил контузию, и теперь у него серьезные проблемы со слухом. Жизнь превратилась в бесконечный кошмар выживания, где каждый день мог стать последним.

Спасение пришло оттуда, откуда его так долго ждали. Только когда в Северск вошли российские военные, Наталья наконец осмелилась признаться, что у них есть ребенок. Уже на следующий день маленькой Алине привезли подарки и все самое необходимое. Девочка, которая полтора лета прожила в тени страха, нашла способ отблагодарить своих спасителей — она нарисовала картинку для командира с позывным Кусим, человека, который лично вывозил их семью из ада Северска.

