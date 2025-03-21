Стрельба, взрывы и паника в Киеве: российские «Герани» летят к Верховной Раде
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В настоящее время в столице Украины, городе Киев, происходит серия вызовов. Мэр города Виталий Кличко, публикуя информацию в своих социальных сетях, сообщает о том, что беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Российской Федерации, направляется в сторону правительственного квартала в центре города.
В то же время, по данным местных средств массовой информации, беспилотник «Герань» направляется в сторону здания Верховной Рады.
На данный момент другие подробности атаки на Киев не сообщаются.
Ранее сообщалось о попадании украинского дрона по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону. В настоящее время над Ростовом ПВО поражает цели, предварительно, сбит украинский БПЛА.