«Стрелял в меня»: в Раменском скандал из-за нападения собак на ребенка принял неожиданный поворот

В деревне Минино под Раменским обычное зимнее катание на горке обернулось кровавой драмой и стрельбой, в которой теперь разбираются следователи, пишет REGIONS .

Вечерняя прогулка двоих детей закончилась нападением стаи ротвейлеров, вырвавшихся из соседского вольера. Пока четырехлетний мальчик боролся за жизнь под челюстями пса, его отец взялся за охотничье ружье. Инцидент мгновенно перерос из несчастного случая в вооруженный конфликт между соседями, где одна сторона оправдывает стрельбу защитой семьи, а вторая заявляет о покушении на убийство.

От трагедии ребенка спасли лишь плотный зимний комбинезон и неожиданное вмешательство другой собаки из той же стаи, которая начала оттаскивать агрессора. Однако увиденное повергло отца пострадавшего в состояние шока: заметив окровавленного сына, мужчина вынес из дома огнестрельное оружие. По его словам, он так пытался разогнать зверей.

Однако владелец ротвейлеров утверждает, что сосед открыл огонь прямо по нему, игнорируя необходимость вызова медиков.

«Хозяин этого дома стрелял в меня после того, как инцидент произошел. Он пошел и взял ружье. Хотя скорую надо было вызывать», — рассказал Николай (имя изменено. — Прим. ред.).

Пока врачи под общим наркозом накладывали ребенку 25 швов, пришивая ухо и восстанавливая голень, правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас следствие оценивает не только халатность владельца животных, но и правомерность действий стрелка.

Ранее сообщалось, что в Раменском взяли на контроль установление обстоятельств нападения собаки на ребенка.