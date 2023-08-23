«Стреляли гаубицами, скидывали гранаты»: бойцы СВО выяснили, какое чудо спасло их на передовой

Во время обстрела страшно даже героям. Как признаются бойцы, под свистящими кругом минами одни крестятся, другие повторяют молитвы. Причем зачастую счастливым совпадениям приписывают помощь свыше.

Боец с позывным Зеленый на фронте лишился части легкого и был комиссован на гражданку. Однако у него до сих пор во внутреннем кармане бушлата лежит иконка. Доброволец уверен, что именно она неоднократно спасала его и товарищей на всех первых позициях.

«Это самая обычная дешевая иконка, уже вся потертая. Она изображает Богоматерь и называется «Неупиваемая чаша». Сослуживцы согласны с тем, что она спасала жизни, все ребята поверили. Например, нас плотно обкладывали 152-ми гаубицами — все живы-здоровы. Потом дроны скидывали ВОГи (осколочные гранаты — Прим. ред.) — тоже все целы», — объясняет Зеленый.

По словам нашего собеседника, было несколько таких случаев, когда везение трудно объяснить иначе, чем чудом. Очень уж близко пролетали вражеские снаряды.

«Когда меня комиссовали, я предлагал: «Мужики, возьмите! Давайте я кому-то из вас ее отдам, пускай она у вас будет, спасает. Ведь сколько она уже нас берегла». Но никто не согласился взять чужой образок, сказали, чтобы осталась Богородица со мной. Так до сих пор и лежит», — признается боец в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, как таинственная икона помогла бойцам СВО выжить в заброшенном подвале.