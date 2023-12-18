Стрелявшего из травматического оружия на улице в Москве отправили домой

Конфликт разгорелся на улице Льва Яшина в районе Некрасовка, где трое мужчин начали ссору. Сначала мужчины подрались между собой, а потом один из них достал травматическое оружие и открыл огонь.

В итоге стрелка задержали, а двое мужчин оказались в больнице. На владельца оружия завели уголовное дело за нанесенный тяжкий вред здоровью. Суд выбрал стрелявшему меру пресечения и отправил его под домашний арест.