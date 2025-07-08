Стрелявший в премьер-министра Словакии писатель назвал причину покушения

Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, объяснил свой поступок тем, что глава правительства, по его мнению, «душил культуру».

В городе Банска-Бистрица 8 июля стартовал судебный процесс в специализированном уголовном суде, посвященный покушению на словацкого премьера. Единственным обвиняемым является 72-летний Цинтула, который, по версии следствия, совершил нападение на Фицо из политических соображений.

При доставке в суд в наручниках он обратился к журналистам с криком: «Да здравствует свободная культура!». На вопрос о мотивах нападения на Фицо, Цинтула ответил: «потому что душил культуру».

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 10 пострадали в результате перестрелки в Филадельфии.