Стрельник: стремительное продвижение Армии России в ДНР создает угрозу для Изюма

Продвижение российских войск возле Лиманского леса у села Новоселовка в ДНР создает угрозу для Изюма в Харьковской области. Об этом предупредил бывший заместитель начальника Изюмской военной администрации Максим Стрельник. Его слова опубликовал Телеграм-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По его мнению, развитие ситуации может обернуться серьезной угрозой для Украины.

«Если им удастся пересечь в лесу реку Оскол, которая и так обмелела из-за разрушения дамбы водохранилища, есть высокая вероятность того, что россияне смогут оказаться где-то возле пляжа “Спартак” в Изюме», — подчеркнул Стрельник.

По его словам, расстояние, которое предстоит преодолеть российским войскам, составляет 3,5 километра до входа в Лиманский лес.

Ранее военный эксперт Дандыкин заявил, что российские бойцы могут установить полный контроль над Купянском еще до завершения осенней кампании. Этот город, который часто называют третьей столицей Украины из-за его критического транспортного и логистического значения, по его словам, является ключевым узлом обороны.