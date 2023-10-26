«Стремимся быть в тренде»: кто ходит на концерты группы «Тутси» после воссоединения

Группа «Тутси» распалась в 2012 году, но в 2019-м порадовала поклонников новостями о восстановлении. При этом планы у исполнительниц хита «Горький шоколад» более чем грандиозные.

Как рассказали участницы группы «Тутси» в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», несмотря на обновленный облик творчества коллектива, на концерты к ним приходят те, кто слушал их песни еще 20 лет назад.

Однако и про новую аудиторию знаменитости не забывают, стараясь создавать треки в духе современности.

«Мы стремимся быть в тренде, экспериментируем с большим энтузиазмом. При этом стараемся выдержать стилистику тех песен, за которую нас полюбили», —рассказали артистки в беседе с нашим корреспондентом.

Не против «Тутси» использовать и современные методы продвижения, среди которых, например, платформы вроде TikTok или «VK-клипов».

«Мы всегда за, если песня заходит в Сети. Здорово, если она полюбится, и люди захотят снимать прикольные видео под нее», — отметили знаменитости.

Ранее группа «Тутси» дала большое интервью нашему изданию.