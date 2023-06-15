«Стремление собрать чужую энергию»: выяснились редкие качества участника шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Психолог Метальникова раскрыла, с какими внутренними проблемами борется экстрасенс Матвеев
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Психолог и коуч Александра Метальникова рассказала об удивительных способностях популярного экстрасенса Дмитрия Матвеева, который стал участником нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».
Эксперт отметила, что юный участник очень чувствителен к психике людей и обладает чрезмерной эмпатией.
«Удивительно, что он медийный человек, потому что с такими исходными данными очень сложно находиться среди медийных лиц», – заявила коуч корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Дмитрия, по словам собеседницы издания, легко можно назвать стабильным и целеустремленным человеком.
«Он способен достигать поставленных целей, но постоянно сталкивается с внутренними противоречиями. Скорее всего, они имеются до сих пор. В нем присутствуют и артистизм, стремление покрасоваться и даже в какой-то степени собрать чужую энергию», – добавила психолог.
Полный психологический портрет Дмитрия Матвеева от Александры читайте в нашем большом материале.