«Стремление собрать чужую энергию»: выяснились редкие качества участника шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

«Он способен достигать поставленных целей, но постоянно сталкивается с внутренними противоречиями. Скорее всего, они имеются до сих пор. В нем присутствуют и артистизм, стремление покрасоваться и даже в какой-то степени собрать чужую энергию», – добавила психолог.