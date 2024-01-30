Умер бывший участник рок-группы «Машина времени» Ильченко

Один из самых талантливых блюзовых вокалистов и гитаристов России Юрий Ильченко скончался в возрасте 70 лет, пишет издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети.

Певец и композитор Юрий Ильченко известен своим богатым музыкальным опытом: при жизни он отметился в группах «Мифы», «Земляне», «Машина времени», а также записал альбом с рок-коллективом «Наутилус Помпилиус».

Смерть Ильченко стала большой потерей для его бывших коллег и мира музыки. Причины его кончины не раскрываются.

Напомним, что музыкант родился в Ростове-на-Дону, но за мечтой о блестящей карьере уехал в Ленинград, где прожил всю сознательную жизнь. Любовь к музыке привили родители, которые помогли начать творческий путь артисту.

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