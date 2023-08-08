Стресс, болезни и нерешенные проблемы: стало известно, почему людям являются призраки

В марте этого года всех потрясли рассказы жителей Бурятии о паранормальных явлениях, с которыми они столкнулись. Люди говорили, что видели призраков и других сущностей из потустороннего мира.

Экстрасенс Инна Мишина рассказала, что может означать для человека встреча с полтергейстом.

«Одно из возможных объяснений — это смешение реальных событий, эмоциональных переживаний и психологических состояний, которые могут вызывать галлюцинации или иллюзии. Люди часто видят призраков в стрессовых ситуациях, при болезнях или на фоне сильных эмоций», — пояснила экстрасенс в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Мишина назвала и другую причину таких явлений.

«Встречи с призраками могут быть связаны с культурными и мистическими верованиями. В разных религиях призраки рассматриваются как души умерших, которые остались на свете из-за нерешенных проблем, неоконченных дел или же из-за сильной привязанности к живым. Людям также могут являться призраки как символы предостережения или доставщики каких-либо посланий», — добавила экстрасенс.

В целом, по словам эксперта, встречи с призраками могут иметь различные интерпретации, зависящие от культурных, религиозных и психологических факторов. Это интересное явление, которое продолжает вдохновлять людей на поиск объяснений и толкований.

Ранее экстрасенс рассказала, почему людям может сниться один и тот же человек.