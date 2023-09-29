«Стресс или клиническая смерть»: эзотерик рассказала, как пробудить дремлющий дар

Ведьмы существуют? Да. И вполне вероятно, что человек может быть ведьмой или ведьмаком и совершенно не подозревать об этом.

По словам эзотерика Аделины Паниной, люди, любящие и стремящиеся жить на природе, а также те, кто пережил клиническую смерть или те, о ком говорят, что они не от мира сего, могут обладать способностями к магии.



Она назвала и другие признаки наличия магии в человеке. Понять, что ребенок наделен даром, родители могут уже в детстве.

«Ребенок озвучивает, что он увидел какую-то тень, предсказывает события. Все это — знаки, на которые нужно обратить внимание», — заявила Панина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Способности также могут проявиться после сильного стресса, продолжила она.

«Человек внезапно начинает чувствовать, замечать и видеть больше, чем другие люди. Он может определить, что вы пережили разлуку или сейчас сильно влюблены, например», — пояснила эзотерик.

Эксперт добавила, что некоторые обладают очень сильной сенсорной способностью.

«Потрогав предмет, человек может сказать, кому принадлежала эта вещь — живому или мертвому, женщине или мужчине», —пояснила Панина.

Ранее эзотерик рассказала, как заручиться поддержкой древней богини Лады.