Единый государственный экзамен — испытание не только для ума, но и для нервов. Рособрнадзор запретил досмотры с ощупыванием, но станет ли от этого выпускникам легче? Психологи уверены: корень страха лежит не в металлоискателях на входе, а в голове у подростка. Будущее, поступление, неуверенность в знаниях — вот что действительно заставляет школьников паниковать. Подробности об этом у эксперта узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Для успешной сдачи ЕГЭ одних знаний недостаточно. Нужно уметь справляться со стрессом, убеждена педагог, логопед, специальный психолог и поведенческий аналитик Екатерина Седых. И главный источник тревоги, как ни странно, находится не в аудитории, а внутри самого выпускника.

Досмотр: унижение или необходимость?

Хотя скандалы, связанные с жесткими досмотрами, вызывают беспокойство, обеспечение безопасности на экзамене остается приоритетом. По мнению Екатерины Седых, использование металлоискателей перед проходом на ЕГЭ по-прежнему целесообразно. «Дети негативно отзываются о ситуациях, связанных с досмотром, ощупыванием или раздеванием на входе. Соблазн пронести шпаргалку был, есть и будет всегда. И это может стать проблемой, если ученик не уверен в своих знаниях», — убеждена специалист.

Она напомнила: найденный телефон или шпаргалка лишают ребенка права сдавать экзамен в текущем учебном году. Это серьезный удар по планам на поступление, который перевешивает любые временные неудобства.

Что на самом деле пугает выпускников

Психолог, гипнокоуч, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева считает, что отмена досмотра перед ЕГЭ если и снизит стресс, то совсем немного. «На кону поступления в институты и будущее в общем и целом. Основной стресс формируется не на входе в экзаменационную комнату, а в голове у подростка», — объясняет она.

Запрет на досмотр, по ее мнению, уберет дополнительный унизительный и тревожный фактор. Возможно, дети будут чуть спокойнее. Но панацеей это не станет.

Главный вывод психологов

Взрослым, считает Екатерина Седых, необходимо найти баланс между обеспечением честности и справедливости экзаменов и созданием безопасной и комфортной обстановки для детей. Учитывая недавний запрет Рособрнадзора на унизительные досмотры, этот баланс постепенно выстраивается.

Но ключевая задача остается за родителями и учителями — помочь подростку справиться с внутренним страхом. Уверенность в своих силах, реальная подготовка и понимание, что вся жизнь не заканчивается на одном экзамене, — вот лучшие лекарства от предэкзаменационной паники. Металлоискатель здесь, как выясняется, совсем ни при чем.

