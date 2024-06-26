Уролог Малхасян рассказал о признаках рака мочевого пузыря

Врач-уролог Виген Малхасян в беседе с сайтом aif.ru рассказал, какие признаки могут указывать на развитие рака мочевого пузыря.

Рак мочевого пузыря чаще встречается у людей старше 55 лет. Как правило, они испытывают дискомфорт и боли при мочеиспускании, а также неконтролируемые позывы. Однако самым тревожным показателем можно считать примеси крови в мочи (гематурия). Цвет мочи становится насыщенно желтым, оранжевым и даже красным при ухудшении состояния. Бывает, что примеси можно увидеть лишь при микроскопическом исследовании.

Рисками возникновения РМП является курение, лучевая терапия малого таза, работа на вредных химических предприятиях.

Выявить проблемы с мочевым пузырем помогает цистоскопия. Если диагноз подтверждается на ранней стадии, пациенту могут провести трансуретральное удаление опухоли. Орган в этом случае сохраняют. Однако в затяжных ситуациях, когда опухоль проросла слишком глубоко и крепко, назначают цистэктомию. Орган удаляют полностью, человек после такого всю жизнь носит специальные мешочки для мочи.

По этой причине врач напомнил, что нужно чаще проходить обследования и не игнорировать даже малейший дискомфорт при мочеиспускании.

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