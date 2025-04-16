Стример Izidore провел 16-часовой эфир в пытках

Стример из США, известный в сети как Izidore, организовал 16-часовой прямой эфир, в ходе которого зрители могли подвергать его своеобразной пытке. После онлайн-трансляции, где он имитировал китайскую водную пытку, его канал на Twitch был заблокирован, сообщило издание Dexerto.

Izidore создал механизм, который позволял каплям воды падать ему на лоб каждый раз, когда пользователи отправляли донаты. Интенсивность «пытки» напрямую зависела от размера пожертвования: например, 50 единиц виртуальной валюты вызывали 20 быстрых капель, а 100 единиц — 20 медленных.

Трансляция, длившаяся 16 часов, привлекла около полумиллиона зрителей. В заключение Izidore заявил, что эфир превзошел его ожидания, и назвал эксперимент забавным.

Однако через несколько дней Twitch приостановил действие его аккаунта на 24 часа. В официальном уведомлении было указано, что причиной послужило «вымогательство денег, услуг или вещей, приводящее к саморазрушительному поведению».

Ранее сообщалось, что в Петербурге стример выпал из окна во время трансляции.