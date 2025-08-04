Стримерша попала под суд за видео на фоне жутких последствий атаки БПЛА

Любительница прямых эфиров заплатит 30 тысяч рублей за ролик, снятый на фоне горящей нефтебазы в Адлере. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Видео с последствиями атаки украинского БПЛА появилось в соцсетях 3 августа. Стримершу не остановило то, что съемка таких объектов и дальнейших ЧП запрещена. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, девушка пыталась оправдаться алкогольным опьянением, но это не помогло избежать наказания.

Адлерский районный суд квалифицировал действия гражданки как нарушение правил поведения при ЧС. Ей пояснили, что даже случайная съемка стратегических объектов во время ЧП попадает под статью 20.6.1 КоАП. Особенно строго карается фиксация работы систем ПВО, так как подобные кадры могут представлять ценность для противника.

Автора ролика оштрафовали по решению суда на 30 тыс. рублей. За повторные нарушения или умышленную съемку стратегических объектов ей будет грозить уже уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что ГАЗ с гуманитарной помощью сгорел дотла из-за атаки ВСУ.