Стрижка на убывающую Луну: правда и мифы о главном суеверии красоты

Волосы в жизни человека — не просто биологический материал. Это инструмент самовыражения, маркер здоровья и, как считали предки, вместилище магической силы. Веками люди обрастали запретами: нельзя стричься в воскресенье — удачу отрежешь, после заката — энергию потеряешь, на убывающую Луну — волосы ослабеют, а уж беременной женщине брать в руки ножницы и вовсе грешно. Но что из этого правда, а что — пережитки прошлого, выясняло интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Медицина категорически отвергает народные приметы. По словам профессора Юлии Галлямовой, беременность — не повод отказываться от стрижки. Эксперт поясняет, что в это «прекрасное положение» фаза роста волос максимально активна, и визит к стилисту никак не может навредить маме или малышу. Главный фактор здоровья волос — это внутреннее состояние организма, а не внешние магические ритуалы или положение Луны.

Психологи смотрят на приметы глубже. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, следование народным запретам помогает людям снижать тревогу. Если мир непредсказуем, а наука не дает ответов на все вопросы, приметы создают иллюзию контроля и порядка.

«Если связь между приметой и реальностью не подтверждается наукой, то сама идея понятных правил снижает тревогу, которая есть фактически у каждого. Кроме того, приметы — это часть культуры, семейных традиций», — рассказала она в беседе с «Ямал-Медиа».

Даже человек с тремя высшими образованиями может отказываться стричься по воскресеньям, и переубеждать его агрессивно не стоит. Если ритуал успокаивает и не мешает жить — почему нет? Однако психолог Анастасия Валуева предупреждает о тонкой грани: когда приметы начинают управлять решениями, а страх нарушить запрет становится сильнее здравого смысла, это уже повод для беспокойства.

«Риск есть, если человек начинает приписывать приметам слишком большую власть над жизнью. Появляется страх сделать что-то не так. Часто решения принимаются не на основе здравого смысла, а на основе суеверий», — добавила Валуева.

Позиция Церкви в этом вопросе на удивление свободна от запретов. Протоиерей Андрей Ефанов подчеркивает: стрижка, покраска волос или домашние дела никак не конфликтуют с канонами. Главное — правильно расставить приоритеты: сначала уделить время духовному (посетить службу, исповедаться), а затем можно спокойно заниматься собой.

Народные приметы — это скорее часть фольклора, а не строгие правила. Если ритуалы дарят вам спокойствие, их можно соблюдать, но не стоит превращать их в источник страха. Настоящая гармония рождается из осознанности, а не из боязни нарушить «заветы предков».

