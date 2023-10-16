«Строим дом, готовимся»: участник СВО предупредил жену, что удочерит девочку из Изюма

Боец ВС РФ Сергей с позывным Саид давно вырастил своих детей. Жена попалась понимающая, поэтому он со спокойным сердцем отправился на СВО добровольцем. Однако в Изюме он встретил ту, которая, кажется, изменила жизнь сурового мужчины.

На фронте Сергея ранили. Саид был под обезболивающим уколом и ждал вертолет, который заберет его на лечение. Перед отправкой солдаты по-быстрому ели, когда вдруг к ним подошел ребенок.

«В самом Изюме, в принципе, мирного населения было мало, тем более детей. На окраине города люди жили в подвалах без света и воды, прилетало много. Естественно, увидев полевой госпиталь, мирные жители подходили за помощью. Подошла и девочка лет шести, вся грязненькая, и смотрит: «А есть что покушать?» — вспомнил первую встречу Сергей.

Оказалось, что девчушку зовут Маша. Ее родители погибли, воспитывает ее бабушка. Они жили неподалеку, в подвале разрушенной пятиэтажки. Как сообщили Саиду сослуживцы, Маша каждый день приходила и просила поесть.

По словам Сергея, он не расспрашивал девочку о том, как именно погибли ее мама и папа — не хотел бередить раны. Но он очень привязался к Маше. Это было около года назад. К сожалению, сейчас связи с девочкой у бойца нет, но он покинул зону СВО с твердым намерением удочерить ее, как только поправится. Справки об изюмской малышке солдат наводит через знакомых.

«Машу эвакуировали в Россию, она была в новочеркасском детском доме. Потом за ней приехала бабушка. Я рад, что Машу забрали из приюта, но я готов взять ее к себе. Жена даже рада. Мы строим дом в Ленинградской области. А сам я пока еще лечусь, недавно сделали очередную восстановительную операцию, нога еще волочится», — заметил боец.

Дети Сергея уже взрослые, их жизнь устроена: кто работает, кто учится. Сам Саид активно узнает все о тонкостях усыновления.

«Это же бюрократия: надо оформить документы, предоставить жилье — доказать, что девочка будет жить в хороших условиях. Будут проверять и финансовое положение: кем мы работаем. Как мне объяснили, нам пойдут навстречу, но все равно это надо предоставить. Так что мы готовимся», — резюмировал солдат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мать бойца СВО рассказала о ранениях сына на передовой.