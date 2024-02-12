Строители из ЯНАО отремонтируют проблемные дороги в Волновахе ДНР

Проблема с дорогами в Волновахе началась еще до буйства ВСУ. После обострения конфликта дорожные пути практически уничтожили. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в скором времени все разрушенное восстановят дорожники из ЯНАО.

Добраться до Волновахи проблематично также, как и выехать из нее. Жителям это доставляет массу неудобств уже много лет. Даже габаритный транспорт с большим клиренсом часто не может преодолеть бездорожье. Местные справлялись с бедой самостоятельно, присыпая проблемные зоны щебнем.

Представители профильных служб Ямала согласились разобраться с проблемными дорогами и уже прибыли в Волноваху Донецкой области. В первую очередь займутся центром поселения.

«Это улица Донецкая, так называемый район Карловка, где планируем привести в нормальное состояние не только покрытие проезжей части, но и выровнять тротуар, освещение, зеленую зону», — отметил директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Дороги разного назначения в Волновахе будут чинить уже в 2024-м: проект рассчитан на три года.

Известно, что Ямал уже помогал Волновахе с транспортом. Было передано четыре автобуса. В будущем району передадут еще 12 автобусов.

Ранее сообщалось о ледяном дожде в Подмосковье: дорожные службы были приведены в полную готовность.