Строители из ЯНАО отремонтируют проблемные дороги в Волновахе ДНР
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Проблема с дорогами в Волновахе началась еще до буйства ВСУ. После обострения конфликта дорожные пути практически уничтожили. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», в скором времени все разрушенное восстановят дорожники из ЯНАО.
Добраться до Волновахи проблематично также, как и выехать из нее. Жителям это доставляет массу неудобств уже много лет. Даже габаритный транспорт с большим клиренсом часто не может преодолеть бездорожье. Местные справлялись с бедой самостоятельно, присыпая проблемные зоны щебнем.
Представители профильных служб Ямала согласились разобраться с проблемными дорогами и уже прибыли в Волноваху Донецкой области. В первую очередь займутся центром поселения.
«Это улица Донецкая, так называемый район Карловка, где планируем привести в нормальное состояние не только покрытие проезжей части, но и выровнять тротуар, освещение, зеленую зону», — отметил директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Дороги разного назначения в Волновахе будут чинить уже в 2024-м: проект рассчитан на три года.
Известно, что Ямал уже помогал Волновахе с транспортом. Было передано четыре автобуса. В будущем району передадут еще 12 автобусов.
Ранее сообщалось о ледяном дожде в Подмосковье: дорожные службы были приведены в полную готовность.