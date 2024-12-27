Строители из ЯНАО восстановили многоквартирник в освобожденной Авдеевке

ЯНАО продолжает помогать возвращать к жизни освобожденные ВС РФ города. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , еще один объект сдадут в декабре в Авдеевке.

Округ взял шефство над Авдеевкой еще в августе 2024 года. С того времени строители северного региона РФ провели множество работ. Одной из финальных в 2024 году станет окончание ремонта в жилом многоквартирном доме. Здесь строение вводят в эксплуатацию поэтапно, подъездами. В один из них вернулись 28 семей. Теперь жильцы встретят Новый год с крышей над головой.

Отмечается, что ямальцы восстановят квартиры для 176 семей. Меняют инженерные системы, входные группы, окна, нагреватели, завозят бытовую технику и приводят помещения в благоприятный вид для жизни.

В пресс-службе Минстроя России отметили, что до конца декабря в дом вернуться собственники последнего четвертого подъезда на 12 квартир. Это заслуга северных подрядчиков и рабочих бригад.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке обнаружили тайный схрон ВСУ с западными оружием и медикаментамию