Строители начали монтаж оконных блоков новой школы в Балашихе

Строители приступили к монтажу оконных блоков и витражей новый школы, которую возводят на улице Трубецкой в Балашихе, сообщили в областном Минстрое. Она будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников, ее строят при поддержке нацпроекта «Образование».

«В работах задействованы 158 рабочих и восемь единиц техники. Продолжается устройство кровли, монтаж инженерных сетей, отделка помещений, устройство тротуаров, пешеходных дорожек и спортивных площадок. Строители приступили к установке оконных блоков и витражей», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, его площадь превысит более 25 тысяч квадратных метров. Там разместят учебные классы, помещения групп продленного дня, спортзал, спортивный и актовый залы, читальный зал с ИT-зоной и другие помещения. Рядом со школой появятся стадион с беговыми дорожками, площадки для командных спортивных игр, учебно-опытная зона, площадка для проведения общешкольных мероприятий. Открыть новое образовательное учреждение планируют в сентябре следующего года.

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