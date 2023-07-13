Строители начали устройство фундамента большой школы в Реутове

Строители начали устройство фундаментной плиты школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, которая появится в микрорайоне 10А Реутова, сообщили в областном Минстрое.

В сообщении ведомства уточнили, что ее возведение завершат в следующем году, работы ведутся по нацпроекту «Образование». Новое образовательное учреждение станет одним из самых больших в Реутове, его площадь составит 19 тысяч квадратных метров. В школе создадут учебные классы, кабинеты внеурочной деятельности, спортзал и актовый зал, столовую, медблок. На прилегающей территории появится спортивное ядро и игровая инфраструктура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.