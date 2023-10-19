Строители начали возводить четвертый этаж школы в Ленинском округе

Строители приступили к работам по устройству стен и колонн четвертого этажа новой школы, которая появится в жилом микрорайоне восточнее деревни Ермолино Ленинского округа. Об этом сообщили в областном Минстрое.

Рабочие также выполняют устройство полов, наружных стен и перегородок. Стройготовность объекта превысила 19%. Сейчас в работах задействованы более 100 рабочих и семь единиц техники. Завершить их планируют в 2025 году, школу строят по региональной госпрограмме за счет средств бюджета.

В ведомстве отметили, что площадь образовательного учреждения составит почти 17 тысяч квадратных метров. В нем обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, два спортивных и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую и другие помещения. На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, детские игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха и места для общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».