Строители начали возводить новый корпус третьей школы в Чехове

Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ по строительству нового корпуса школы № 3, который появится на улице Лопасненская в Чехове. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В ведомстве уточнили, что вскоре на площадку выйдет строительная техника, начнутся работы по установке ограждения. Новый корпус будет рассчитан на 200 учеников, в здании площадью более 4,6 тысячи квадратных метров будет три этажа. Там разместят учебный, спортивный и административный блоки для организации образовательного процесса по программам начальной, основной и средней школы.

В новом корпусе появятся кабинеты, лаборантские помещений, библиотечно-информационный центр, актовый зал и другие помещения. На прилегающей территории обустроят спортивный стадион с беговыми дорожками, детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.

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