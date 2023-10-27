Строители начали возводить первый этаж детского сада в Красногорске

Строители начали возводить первый этаж здания детского сада на улице Ильинский тупик в Красногорске, он будет рассчитан на 250 мест. Об этом сообщили в областном Минстрое.

Всего в нем запроектированы три этажа, новое дошкольное учреждение построят по госпрограмме за счет средств бюджета.

«На объекте порядка 50 рабочих и три единицы техники. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций, рабочие начали строительство первого этажа здания», — говорится в сообщении.

Площадь детсада превысит 3,8 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрят группы для детей от 1,5 до 7 лет. Там обустроят игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфет и туалет. Помимо этого, в здании разместят физкультурный и музыкальный залы, кружковые, пищеблок, медблок. На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки. Объект введут в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».