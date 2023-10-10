Строители приступили к фасадным работам в доме для переселенцев в Пушкино

Строители приступили к фасадным работам в доме для переселенцев из аварийного жилья, который возводят на улице Гоголевская в Пушкино, сообщили в областном Минстрое. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«На площадке более 70 рабочих и три единицы техники. Монолитные работы по возведению здания уже завершены, рабочие приступили к устройству фасада и установке оконных блоков. Подрядчик выполняет устройство внутренних инженерных сетей и благоустройство территории», — говорится в сообщении.

В новостройку переедет 121 семья, проживающая в 26 аварийных домах. В общей сложности будет расселено более 5,6 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. Завершение работ запланировано на декабрь этого года.

Напомним, что программу по расселению жителей из аварийного жилья, которое признали таковым до 1 января 2017 года, в регионе планируют завершить досрочно — до конца 2023 года. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.