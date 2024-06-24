Строители приступили к фасадным работам в здании «Мытищинского колледжа»

В Мытищах на Силикатной улице продолжается капитальный ремонт учебного корпуса ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Рабочие продолжают демонтаж внутренних конструкций, дверных и оконных блоков, отопительной системы. Приступили к фасадным работам и устройству штукатурки», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, а также благоустройство прилегающей территории. Они также установят современную мебель и оборудование. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

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