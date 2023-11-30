Строители приступили к отделке квартир в новостройках для переселенцев из аварийного жилья в Пущино

В Пущино городского округа Серпухов в микрорайоне «Д» продолжается строительство двух новостроек для переселенцев из аварийного жилья, строители приступили к внутренней отделке помещений. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На объектах находятся порядка 70 рабочих и три единицы техники. Выполняется устройство фасадов, установка окон, устройство инженерных сетей. Внутри выполняется чистовая отделка», — говорится в сообщении.

В новые квартиры смогут переехать 483 человека, которые пока проживают в аварийных домах микрорайона «В» — д. 10, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20. В общей сложности расселяемая площадь превысит 8,5 тысячи квадратных метров. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец этого года. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.