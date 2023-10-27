Строители приступили к установке окон в двух домах для переселенцев из аварийного жилья в Пущино

Рабочие приступили к установке окон в двух домах для переселенцев из аварийного жилья, которые возводят в микрорайоне «Д» в городе Пущино городского округа Серпухов, сообщили в областном Минстроя. Работы проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда».