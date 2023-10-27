Строители приступили к установке окон в двух домах для переселенцев из аварийного жилья в Пущино
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
Рабочие приступили к установке окон в двух домах для переселенцев из аварийного жилья, которые возводят в микрорайоне «Д» в городе Пущино городского округа Серпухов, сообщили в областном Минстроя. Работы проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда».
В работах задействованы порядка 90 рабочих и четыре единицы техники. Завершить строительство планируют до конца года.
«Выполняется кладка внутренних стен и перегородок, монтаж инженерных сетей, системы вентиляции, кровельные работы, отделка помещений. Рабочие приступили к установке окон и закрытию теплового контура зданий», — говорится в сообщении.
В новые дома смогут переехать 193 семьи — 483 человека. Пока они живут в аварийных домах, расположенных по адресам мкр. В д. 10, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20. Общая расселяемая площадь превысит 8,5 тысячи квадратных метров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.