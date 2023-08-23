Строители приступили к устройству фасадов ФОКа в Волоколамске

В работах задействованы 90 рабочих и пять единиц техники. Они также прокладывают инженерные сети, ведут устройство кровли и внутренних перегородок и другие работы. Ввести спортобъект эксплуатацию планируют до конца этого года. В здании обустроят раздевалки с душевыми и тренерские, медицинский кабинет, кафе, зону ожидания, технические помещения. Рядом с ФОКом появится парковка и зоны отдыха. Отметим, что объект строят по нацпроекту «Демография» за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.