Строители приступили к устройству котлована будущего ФОКа в Раменском

Строители начали выполнять устройство котлована здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона, который появится на улице Махова в Раменском округе. Об этом сообщили в областном Минстрое.

В ведомстве уточнили, что объект возводят в рамках нацпроекта «Демография». Его площадь превысит 3,8 тысячи квадратных метров. В новом ФОКе разместят спортзалы, медблок, тренерские, бассейн, конференц-зал, буфет и другие помещения. На его территории также появятся парковка и места для отдыха. Завершение работ запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.