Строители продолжают возводить большую школу в подмосковных Котельниках

В микрорайоне Ковровый в подмосковных Котельниках продолжается возведение большой современной школы, которая будет рассчитана на посещение двух тысяч учеников, сообщили в областном Минстрое. Сейчас строители выполняют монолитные работы на уровне 3-4 этажей здания.

«На объекте задействовано более 130 человек и 6 единиц техники. <…> Подрядчик планирует завершить монолитные работы в октябре и приступить уже к закрытию теплового контура здания», — уточнил глава ведомства Владимир Локтев.

По словам министра, площадь школы составит около 30 тысяч квадратных метров. В ней расположатся учебные классы, актовый зал со сценическим оборудованием, четыре спортивных зала, библиотеки, лабораторные помещения и мастерские. Кроме того, здесь будет установлено современное оборудование. Завершить все работы планируют к 1 сентября следующего года. Отметим, что строительство ведется в рамках областной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

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