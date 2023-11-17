Строители продолжают возводить новую поликлинику в подмосковной Лобне

На сегодняшний день надземная часть пятиэтажного здания выполнена наполовину, а общая степень готовности объекта составляет более сорока процентов. Строители ведут устройство железобетонных конструкций надземной части здания, устройство кровли.

Отмечается, что данное медучреждение рассчитано на шестьсот посещений в смену, к ней будут прикреплены жители пяти микрорайонов — это более шестидесяти тысяч человек. Предполагается работа медиков в 2 смены, что позволит организовать режим работы с 8:00 до 20:00 часов.

Учреждение здравоохранения строят по новому региональному стандарту. Помимо терапевтов вести прием будут и узкие специалисты, в том числе инфекционисты, онкологи и гериатры. Завершить объект планируют в ноябре 2024 года.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в ЗАТО Молодежный проверил работу поликлиники, которая была отремонтирована в прошлом году.