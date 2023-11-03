Строители продолжают возводить ЖК «Императорские Мытищи»

По данным ведомства, он почти готов. Рабочие завершили устройство монолитных стен, лестничных маршей и площадок, кровли, кладка наружных стен из блоков и внутренних перегородок и другие работы. Сейчас завершается отделка мест общего пользования. Отметим, что 16 домов в составе жилого комплекса комфорт-класса уже введены в эксплуатацию. Вблизи новостроек находятся благоустроенные Пироговское водохранилище и лесопарк, есть школа и детский сад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.