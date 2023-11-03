Строители продолжают возводить ЖК «Императорские Мытищи»
Фото: [Пресс-служба Минжилполитики МО]
Строители продолжают возведение ЖК «Императорские Мытищи» в одноименном городском округе. В Мижилполитики Подмосковья рассказали о работах на втором корпусе проекта ГК «Гранель».
По данным ведомства, он почти готов. Рабочие завершили устройство монолитных стен, лестничных маршей и площадок, кровли, кладка наружных стен из блоков и внутренних перегородок и другие работы. Сейчас завершается отделка мест общего пользования. Отметим, что 16 домов в составе жилого комплекса комфорт-класса уже введены в эксплуатацию. Вблизи новостроек находятся благоустроенные Пироговское водохранилище и лесопарк, есть школа и детский сад.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.