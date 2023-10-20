Строители возведут фельдшерско-акушерский пункт в селе Сокольниково Можайского округа
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
Строители построят фельдшерско-акушерский пункт в селе Сокольниково Можайского городского округа, сообщили в областном Минстрое.
«Объект включен в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение», — говорится в сообщении.
Появление нового ФАПа в населенном пункте повысит доступность оказания первичной медицинской помощи местным жителям. В ведомстве подчеркнули, что это особенно важно для маломобильных граждан. Отметим, что завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.