Строители возведут здравпункт в деревне Курьяново Волоколамского округа
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
Строители построят фельдшерский здравпункт в деревне Курьяново Волоколамского городского округа, он будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщили в областном Минстрое.
«Объект включен в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение», — говорится в сообщении.
В результате в населенном пункте удастся повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи местным жителям. Здание будет отвечать всем современным требованиям, его оснастят необходимой медтехникой.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.