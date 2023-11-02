Строители возводят четыре высотки в составе ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Геопарк». Сейчас строители выполняют реализацию первой очереди строительства — возводят корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Новостройки появятся на улице Центральная усадьба. Объект будет представлять собой один 24-х- и три 25-ти этажных отдельно стоящих корпуса. Они будут рассчитаны более чем на 1,3 тысячи квартиры. Проект также предусматривает появление школы, детского сада, спортивных площадок, а также пешеходного бульвара для прогулок и отдыха. Строительство планируют завершить в конце третьего квартала 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.