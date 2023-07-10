Строители возводят переходную галерею между зданием школы и спортзалом в Егорьевске

В конце июня в городском округе Егорьевск началось строительство переходной галереи от Раменской школы до здания спортивного зала. Работы сегодня проверили сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья, они провели профвизит на объекте.

В сообщении ведомства уточнили, что застройщиком выступает МОУ Гимназия № 10. Сейчас на объекте организовали строительную площадку, перенесли наружные инженерные сети. Длина Т-образной галереи составит 12 метров. Завершить работы планируют в конце года. Переходная галерея позволит школьникам посещать спортивный зал не выходя на улицу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.