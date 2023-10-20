Строители возводят социально-реабилитационный центр для молодых слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде

В городском округе Сергиев Посад возводят социально-реабилитационный центр постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов, работы завершат в первом квартале 2024 года. Сотрудники областного Главгосстройнадзора провели профвизит на стройплощадку объекта, сообщили в ведомстве.

Сейчас строители ведут устройство фасадов, монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы. В здании площадью более 17 тысяч квадратных метров обустроят медицинское отделение, спортзалы, бассейн, помещения для трудовой деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь также появятся жилые комнаты для 100 молодых инвалидов и комнаты для временного проживания волонтеров и посетителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.