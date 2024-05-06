Строители выполняют работы по благоустройству территории «Софьинской школы» в Раменском округе

В Раменском городском округе завершился капитальный ремонт в здании «Софьинской школы», который проходил в рамках президентской программы, строители приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В здании ведется пусконаладка инженерных систем, рабочие проводят благоустройству территории и озеленение», — говорится в сообщении.

В ходе капремонта рабочие провели ремонт пищевого блока, чтобы увеличить площади цеха в столовой, а также блока спортивного зала. Помимо этого, они обустроили два дополнительных класса. Открыть обновленную школу планируют в начале нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.