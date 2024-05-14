Строители завершают демонтажные работы в Правдинской школе в Пушкинском округе

В поселке Правдинский Пушкинского округа продолжается капитальный ремонт здания школы № 2 1963 года постройки, работы проходят в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Завершился демонтаж внутренних конструкций. Рабочие приступили к кровельным и фасадным работам. В здании школы также ведутся общестроительные работы и монтаж инженерных сетей», — говорится в министерстве.

Школа входит в состав образовательного комплекса № 2, который объединяет шесть детских садов и три школы округа. В рамках работ строители проведут ремонт фасада, кровли, заменят все инженерные системы, установят современное оснащение и мебель. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.