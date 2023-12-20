Строители завершают отделку квартир в доме для переселенцев из аварийного жилья в Пушкино

Строители продолжают возводить дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Октябрьская в подмосковном Пушкино, сейчас они завершают отделку помещений. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На объекте задействовано более 90 рабочих. Завершается внутренняя отделка помещений, установка дверей», — говорится в сообщении.

В новостройку смогут переехать 65 семей, в которых в общей сложности насчитывается более 170 человек. Сейчас они проживают в 16 аварийных домах. Отметим, что общая расселяемая площадь аварийного жилого фонда превысит 2,7 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.