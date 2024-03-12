Строители завершают отделку здания детского сада в подмосковной Лобне

Отделку фасадов здания будущего детского сада завершают в микрорайоне Катюшки в подмосковной Лобне. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент строительная готовность объекта составляет уже более 50 процентов. Подрядчиком выступает ООО «Триумф». Ожидается, что данное дошкольное учреждение будет рассчитано на 14 групп для детей от полутора до семи лет.

Главный вход был спроектирован на уровне земли для удобства маломобильных пассажиров. Также в здании установят лифт. У каждой группы будет своя площадка с навесами, беседками, горками, качелями и песочницами. Открытие детского сада намечено на 1 сентября 2024 года.

«Скоро рядом с нашим домом откроется современный садик. Я планирую отдать туда своих дочек — 5 лет и 2 года. Сейчас не очень удобно возить в садик в другом районе. Всей семьей ждем открытия!», — поделилась жительница микрорайона Анастасия.

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