Строители завершают возводить новостройку с квартирами для переселенцев из аварийного жилья в Ногинске

В ЖК «Истомкино Парк-2» в Ногинске завершается возведение новостройки, куда вскоре переедут переселенцы из аварийного жилья, сообщили в областном Минстрое. Строительная готовность объекта достигла 80%, переселение пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за счет средств бюджета.

«На площадке задействовано более 110 рабочих и три единицы техники. Ведутся кровельные, отделочные работы, устройство инженерных сетей, монтаж лифтового оборудования и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

В новый дом смогут переехать 40 семей, которые живут в трех аварийных домах № 226, № 228, № 230, расположенных на улице 3-го Интернационала. Всего будет расселено 1,8 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Отметим, что программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в регионе планируют завершить досрочно до конца этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.