Строители завершают выполнение монолитных работ в новой школе в Пушкинском округе

«На объекте порядка 60 рабочих и пять единиц техники. Продолжаются монолитные работы по возведению здания, кладка стен и перегородок, проводится устройство наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование», после завершения работ в округе удастся решить проблему второй смены в действующей школе № 12. В новом объекте образования будет четыре этажа, его площадь превысит 11 тысяч квадратных метров. Там разместят учебные кабинеты, лаборантские, медблок, спортзал с раздевалками и тренерскими, пищеблок, актовый зал, библиотечно-информационный центр и не только. На прилегающей территории появятся площадка для проведения общешкольных мероприятий и физкультурно-спортивная зона. Завершение работ запланировано на начало следующего учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.