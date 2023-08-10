Строители завершат возведение нового учебного корпуса школы в Ступино в следующем году

В микрорайоне Новое Ступино села Верзилово в городском округе Ступино продолжается возведение нового корпуса школы. Открыть корпус планируют 1 сентября следующего года, сейчас стройготовность достигла 20%, сообщили в областном Минстрое.

В работах задействованы 140 рабочих и 10 единиц техники. Они выполняют монтаж металлоконструкций надземного перехода, инженерных сетей, устройство спортивного ядра и другие работы. В здании появятся учебные классы, групповые ячейки для дошкольного отделения, лаборантские, медицинский блок, спортзалы, пищевой блок с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр и другие помещения. Рядом с корпусом школы обустроят стадион, детские площадки и места для отдыха.

Отметим, что строительство ведется в рамках областной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

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